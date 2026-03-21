Teatro Lumiére presenta lo spettacolo La Piccola Città, di ACDC Production, in scena sabato 28 marzo ore 20:45 e domenica 29 ore 16:45

“La piccola città” (Our Town) di Thornton Wilder, è un’opera teatrale che esplora la vita quotidiana degli abitanti di un piccolo paese inglese nel primo ventennio del ‘900, trasportato, nell’adattamento di Riccardo Giannini, in un paesino della Toscana, e segue la vita di due famiglie, e dei loro figli, Giorgio ed Emilia, che si innamorano e si sposano. La pièce esplora temi come la vita, la morte, l’amore e la quotidianità.

L’opera originariamente suddivisa divisa in 3 atti e qui rappresentata in un atto unico della durata circa di un’ora e venti. I bravissimi interpreti sono dei volti nuovi e giovani che si affacciano con grande professionalità e studio nel mondo dello spettacolo. Grazie alla regia di Riccardo Giannini estremante secca e pulita e le intense interpretazioni dei personaggi lo spettacolo saprà emozionare e commuovere lo spettatore con riso e qualche piccola lacrimuccia. Da non perdere.

Per info biglietti whatsApp 353 462 2650, oppure direttamente alla biglietteria del teatro, il lun, mer e ven dalle 17:00 alle 19:00