Stasera su Rai 2 FBI con “Partner” e “Intelligenza artificiale”: la trama

Stasera su Rai 2 prosegue la settimana stagione della serie Tv FBI in prima assoluta con gli episodi “Partner” e “Intelligenza artificiale”: la trama
Sabato 21 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 2 prosegue la settimana stagione della serie Tv FBI in prima assoluta con due nuovi episodi.
Nell’episodio “Partner”, una bambina scompare nel Queens: la squadra scopre che i rapitori l’hanno usata come leva per mettere in atto una rapina di esplosivi. Lavorando insieme, Scola e Dani iniziano a trovare il loro equilibrio come partners.
Nell’episodio “Intelligenza artificiale”, in un attico di lusso viene ucciso, con un drone bomba, il CEO di una grande azienda automotive. Successivamente, avviene un secondo attacco identico contro un altro CEO.