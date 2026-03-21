Sciame sismico in Sicilia: 16 scosse in una notte nel Tirreno meridionale

Sciame sismico nella notte nel Tirreno meridionale e nell’area delle isole Eolie. Sedici scosse sono state registrate dai sismografi dell’Ingv

Sciame sismico nella notte nel Tirreno meridionale e nell’area delle isole Eolie. Sedici scosse sono state registrate dai sismografi dell’Ingv durante tutta la notte: l’ultima alle 5:48, con una magnitudo 2.4. Il sisma più forte è stato registrato alle 2:46, a ovest di Alicudi: magnitudo 4.6. Tre minuti dopo, nella stessa area, un’altra scossa di magnitudo 4.3.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)