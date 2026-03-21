Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 inizia il suo viaggio da Verona

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:00 su Rai 1 in onda una nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest. Con Alberto Angela visitiamo Verona, la città che ha ispirato poeti come Dante

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:00 su Rai 1 in onda una nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest. Con Alberto Angela visitiamo Verona, la città che ha ispirato poeti come Dante, che qui ha trovato rifugio, e Shakespeare che vi ha ambientato Romeo e Giulietta.

L’aurora boreale affascina e incuriosisce, tanto che ogni anno questo gioco di luci attira migliaia di persone. Scopriamo questo fenomeno da cosa è generato.

Camminiamo tra le rigogliose foreste pluviali della Costa Rica e del Guatemala, dove l’uomo ha imparato a convivere con un ambiente decisamente ostile.

Nel Massiccio del Morvan, nel cuore della Borgogna, più di 2000 anni fa il popolo gallico degli Edui decise di stabilire la sua capitale, Bibracte, i cui resti oggi sono sepolti sotto la vegetazione.