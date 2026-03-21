Oroscopo di oggi, sabato 21 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 21 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La vita di relazione è in fermento. I nuovi contatti di lavoro promettono risultati importanti, sia sul piano professionale sia su quello economico. Chi cerca un nuovo impiego o la sua prima occupazione procede a vele spiegate. Le novità sono incoraggianti.
Toro
Serenità nei rapporti d’amore e d’amicizia. Apprezziamo ciò che abbiamo e ci destreggiamo abilmente fra umori ed esigenze nei rapporti domestici. Agiamo d’astuzia e puntiamo sull’effetto sorpresa per acquisire maggiore visibilità dove più desideriamo.
Gemelli
Le iniziative lavorative procedono senza intoppi e in tale ambito registriamo progressi. È per questo che in famiglia siamo poco pazienti? Buoni risultati negli studi, a patto di mantenere alto il livello di concentrazione e di evitare distrazioni.
Cancro
La Luna e Urano dipingono scenari romantici, situazioni variegate. Anche se sono fantasie, ci danno lo scatto per produrre un cambiamento. Teneri ed espansivi, bendisposti verso gli altri, spontaneamente seguiamo il flusso delle emozioni.
Leone
Sani e belli, così ci descrive Venere. La gola oggi ci tenta? Scolliamoci dal divano di casa e facciamo di corsa un paio di giri dell’isolato. Siamo molto passionali e possessivi, ma cerchiamo di non far sentire chi amiamo un sorvegliato speciale.
Vergine
Urano, sempre al nostro fianco, è pronto a promuovere l’immagine migliore di noi. Teniamo duro, non cediamo a insicurezza e confusione date dalla Luna. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti, abbondoniamo il nostro atteggiamento pignolo.
Bilancia
Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponiamolo! Una questione di principio ci induce a sfoderare una combattività che spiazza la persona amata e i familiari.
Scorpione
Per uscire dalla crisi emotiva, occorreva proprio l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci. Un pizzico d’elasticità ci aiuta ad apprezzare ciò che abbiamo. Desideri in prima linea, serenità familiare, vincite al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti, serviti per noi.
Sagittario
La Luna è storta in Pesci, ma del tutto inoffensiva, se contiamo fino a 10 prima di parlare e se, in amore, non tentiamo incursioni fuori dal seminato. Facciamo spazio in casa, in soffitta, nell’armadio e dentro di noi. Buttiamo tutto ciò di cui vogliamo liberarci.
Capricorno
Con l’aiuto di Urano, la Luna in Pesci rattoppa abilmente i nostri rapporti di amicizia, messi alla prova da dimenticanze, distrazioni e promesse non mantenute. Con un po’ di adattabilità in più, possiamo aggirare alcuni scogli interposti fra noi e la persona del cuore.
Acquario
Oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di lavoro arretrato, e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Con una certa moderazione, diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andiamo contro i nostri interessi.
Pesci
Giove e Urano ci sostengono per dare alle nostre mansioni un tocco di novità. L’esperienza maturata fa da ponte tra il passato e il futuro. Un viaggio a sorpresa per ragioni di lavoro si trasforma anche in una piacevole occasione di svago.