“Musica liquida” è il nuovo singolo di Daniele Guastella

Fuori “Musica liquida”, il secondo singolo di Daniele Guastella, accompagnato dal videoclip ufficiale. Il brano prosegue il percorso avviato con il primo estratto dal nuovo EP

Esce “Musica liquida”, il secondo singolo di Daniele Guastella, accompagnato dal videoclip ufficiale. Il brano prosegue il percorso avviato con il primo estratto dal nuovo EP, confermando una scrittura lucida e consapevole, capace di leggere il presente senza indulgenze.

«Viviamo in un mondo che corre verso il collasso senza più interrogarsi sulle conseguenze – racconta Guastella – un mondo surriscaldato, attraversato da guerre, disuguaglianze e rumore, in cui il progresso tecnico non coincide con una reale evoluzione umana. Musica liquida nasce da questa consapevolezza, dall’idea che ci stiamo lentamente abituando al degrado, come se fosse diventato normale». Il brano affronta anche il tema dello svuotamento dell’anima: una quotidianità ridotta a lavoro, denaro e potere, sommersa da un bombardamento mediatico che anestetizza invece di informare. «Siamo circondati da stimoli continui – prosegue l’artista – ma sempre meno capaci di sentire davvero. Non soffriamo fino in fondo, ma non viviamo nemmeno. È una forma di sospensione emotiva che mi spaventa».

Da qui prende forma il senso più profondo del titolo. La musica liquida diventa metafora di superficialità, consumo rapido e assenza di radici, ma anche simbolo di una produzione musicale sempre più sovraffollata e spesso priva di reale urgenza espressiva. Ogni giorno sulle piattaforme di streaming vengono caricati oltre 100.000 nuovi brani, e in questo flusso continuo diventa quasi impossibile emergere senza piegarsi alle ferree leggi dell’algoritmo. Il risultato è una musica spesso banale, di mero intrattenimento, che finisce per mettere ai margini la canzone di contenuto, sempre più bistrattata dal mainstream globale, nonostante i segnali di allarme che arrivano dal mondo reale.

Il brano è scritto e composto da Daniele Guastella, che firma anche le tastiere. L’arrangiamento nasce dal lavoro condiviso con Riccardo Piparo, che cura inoltre la produzione artistica e il missaggio. Le registrazioni sono state realizzate presso Cantieri 51 di Palermo, mentre il mastering è affidato a Roberto Romano negli OS3 Studios di Roma. Alla costruzione del suono contribuiscono Osvaldo Lo Iacono alle chitarre, Francesco Catalano al basso e Sergio Guastella alla batteria. Le voci di supporto sono di Francesca Felentino e dello stesso Daniele Guastella. L’immaginario visivo del progetto è curato da uMANo (Giuseppe Sicorello), autore anche della grafica. Lo stesso uMANo firma il videoclip, occupandosi di riprese, regia e montaggio, con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale.

Daniele Guastella è cantautore, compositore e pianista, diplomato in pianoforte classico al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Il suo percorso artistico nasce da una formazione solida e trasversale, che unisce musica colta, canzone d’autore e pop, arricchita da studi di canto jazz e dall’esperienza alla Hope Music School di Roma, dove ha conseguito i diplomi di interprete, autore, compositore e arrangiatore di musica leggera. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi eventi e festival nazionali e internazionali, esibendosi in teatri, rassegne e manifestazioni in Europa, America Latina e Stati Uniti, e condividendo il palco con artisti come Antonella Ruggiero, Tosca, Marco Masini, Luca Barbarossa, Alex Britti, Umberto Tozzi, Ivana Spagna, Francesco Tricarico e molti altri. Ha collaborato con musicisti e cantautori provenienti da diversi paesi, sviluppando un linguaggio musicale aperto e interculturale. La sua discografia include album pubblicati in Italia e all’estero, tra cui L’attesa (2008), Intanto cammino (2012), Sigo el camino (2015) e Homaj (2020), progetto internazionale che coinvolge artisti di 13 paesi e che ha ottenuto una candidatura ai Latin Grammynel 2021. Negli ultimi anni ha riscosso grande consenso con uno spettacolo dedicato a Franco Battiato, portato in scena in diversi teatri siciliani. Nel 2025 torna con un nuovo EP di cinque brani fortemente legati all’attualità e alle tematiche sociali, tra cui la guerra e la corsa al riarmo. Il primo singolo estratto, “L’ultimo giorno”, è accompagnato da un videoclip.