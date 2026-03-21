L’intelligenza delle piante a “La pelle del mondo” stasera su Rai 3. Tra gli ospiti, Alessandro Gassmann, Giorgio Vallortigara, Christian De Sica

Le piante non hanno cervello. Può bastare questa constatazione per negare loro una forma di intelligenza? Sabato 21 marzo, in prima serata su Rai 3, terzo appuntamento con “La pelle del mondo”, il nuovo programma di Rai Cultura – prodotto da Be Water Film e dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro – condotto da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

In questa terza puntata, insieme ad Alessandro Gassmann, Giorgio Vallortigara, Christian De Sica, Simona Lodato, Anna Favella, Guido Brera e Andrea Muzii, si approfondirà il significato del concetto di intelligenza e di memoria, senza preclusioni.

I momenti più “scientifici” del programma si alterneranno a interventi ironici e leggeri con ospiti come: Corrado Guzzanti, che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda, che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini, che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

“La pelle del mondo” intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la sua superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo e pensato per coinvolgere il grande pubblico.