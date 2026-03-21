Linea Verde Start oggi su Rai 1 fa tappa nel Casertano

Nella puntata di linea Verde Start in onda stamani su Rai 1, il genio illuminista dei Borbone, insieme a quello visionario di Luigi Vanvitelli, guidano Federico Quaranta nel casertano

Nella puntata di linea Verde Start in onda sabato 21 marzo 2026 alle 12:00 su Rai 1, il genio illuminista dei Borbone, insieme a quello visionario di Luigi Vanvitelli, guidano Federico Quaranta nel casertano, esplorando come, la vera avanguardia, in realtà abiti nel passato.

Il lume della ragione ha plasmato un territorio fertile e lungimirante, ha generato strutture sperimentali e pioneristiche come il Belvedere di San Leucio e l’acquedotto Carolino. Da Casertavecchia, questa terra ha ereditato la forza rivelatrice del suo trionfo, che continua a raccontare attraverso le storie artigiane, senza mai smettere di volgere lo sguardo verso il futuro.