Linea Verde Italia su Rai 1 oggi va alla scoperta di Pordenone

La tappa odierna di Linea Verde Italia è Pordenone, Capitale italiana della cultura nel 2027. Una città che, insieme alla sua provincia, è capace di sorprendere di continuo

Sabato 21 marzo 2026 alle 12:30 su Rai 1 un’altra puntata di Linea Verde Italia realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea.

La tappa odierna è Pordenone, Capitale italiana della cultura nel 2027. Una città che, insieme alla sua provincia, è capace di sorprendere di continuo grazie al legame strettissimo tra istanze culturali e impresa, dove l’artigianato locale assume ampiezza internazionale e l’eccellenza è sempre dietro l’angolo.