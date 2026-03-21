“Il giudice ragazzino” con Giulio Scarpati su Rai Storia: la trama

La storia vera del giovane Sostituto Procuratore della Repubblica Rosario Livatino nel film “Il giudice ragazzino” stasera su Rai Storia: la trama

Rai Storia trasmetterà sabato 21 marzo 2026 alle 21:10 il film “Il giudice ragazzino”, la cui sceneggiatura fu scritta da Andrea Purgatori con Ugo Pirro e il regista Alessandro di Robilant.

Il film ha tra gli interpreti Giulio Scarpati, Sabrina Ferilli, Leopoldo Trieste. La vera storia del giudice Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990 per mano di quattro sicari assoldati dalla mafia agrigentina, mentre si recava in tribunale senza scorta.

Il film, diretto da Alessandro di Robilant, è basato su un romanzo-ricostruzione firmato da Nando Dalla Chiesa, sceneggiato per il grande schermo dallo stesso di Robilant, insieme a Ugo Pirro e Andrea Purgatori. La recitazione di Giulio Scarpati è tesa soprattutto a rappresentare con forza l’uomo pubblico e la sua lotta senza quartiere alla criminalità organizzata, senza dimenticare però la dimensione privata e il legame con l’avvocatessa Angela Guarnera, ruolo interpretato da Sabrina Ferilli. David di Donatello 1994 per il miglior attore a Giulio Scarpati.