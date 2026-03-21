Il film di azione “Bad Boys For Life” stasera su Rai Movie: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film di azione “Bad Boys For Life” stasera su Rai Movie: ecco la trama
I due cattivi ragazzi, i poliziotti Mike Lowrey e Marcus Burnett, lavorano ancora insieme, ma Marcus, diventato nonno, pensa già alla pensione. Quando un sicario spara a Mike che finisce in coma, Marcus fa il voto di non impugnare più un arma. Quando il collega si risveglia deciso a dare battaglia però non potrà fare a meno di aiutarlo.
E’ la trama del film “Bad Boys for Life” in onda sabato 21 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.