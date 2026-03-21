Giornata mondiale delle foreste, WWF: in 35 anni ci siamo giocati l’austria…26 volte

La storica campagna lanciata dal WWF nel 1988 recitava “Quest’anno ci siamo giocati l’Austria” e riguardava la superficie della foresta Amazzonica che quell’anno era stata rasa al suolo. Ma quanta foresta abbiamo persa da allora? Dal 1990 al 2025 il Pianeta ha perso 4.890.000 km² di foreste a causa della conversione dei terreni ad altri usi. Anche considerando le aree in cui le foreste sono in espansione, il bilancio resta drammatico: la superficie forestale globale si è ridotta di 2.035.000 km², pari a quasi 26 volte l’Austria, ovvero circa l’estensione della Groenlandia o di mezza Europa.

Segnali positivi, ma insufficienti