Da Siena a Riparbella: Toscana protagonista di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”

La Toscana è protagonista di questa puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”. Sabato 21 marzo alle 11:25 su Rai 1 si parte da Siena

In collaborazione con Sport e Salute, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. La Toscana è protagonista di questa puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”. Sabato 21 marzo alle 11:25 su Rai 1 andiamo a Siena, Riparbella e Monterotondo Marittimo tra eventi e competizioni sportive, in compagnia di straordinari atleti plurimedagliati.