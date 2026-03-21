Automobili: BYD presenta la nuova ATTO 2 DM-i

Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, ATTO 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull’innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano

BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, presenta la nuova ATTO 2 DM-i. Si tratta di un nuovo modello europeo sviluppato con caratteristiche in grado di conquistare la leadership nel mercato italiano.

Questo nuovo SUV compatto porta nel segmento una combinazione unica di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna.

Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, ATTO 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull’innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano.

“Con ATTO 2 DM-i ampliamo la nostra gamma di prodotti super ibridi, e portiamo nel segmento dei SUV compatti un altro modello europeo con caratteristiche disegnate per eccellere nel nostro mercato” ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia. “Il nostro obiettivo non è competere sul prezzo, bensì sull’innovazione: grazie alla tecnologia Super Hybrid DM-i. Oggi BYD dimostra ancora la sua capacità di sviluppare modelli specifici per l’Europa, insieme alla possibilità di sviluppare internamente batterie, motori elettrici e sistemi di controllo. Tutto questo ci permette di portare sul mercato un prodotto in grado di affermarsi con successo”.

Pensata per un utilizzo quotidiano versatile, ATTO 2 DM-i combina la fluidità di guida tipica di un’auto elettrica con la libertà di percorrenze elevate. Il modello offre fino a 90 km di autonomia in modalità elettrica e una percorrenza complessiva di 1.000 km nel ciclo WLTP combinato, permettendo di affrontare anche i viaggi più lunghi con grande serenità.

La BYD ATTO 2 DM-i unisce allo stile deciso di un SUV, dimensioni compatte e proporzioni equilibrate. La vettura misura 4.330 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm, progettato per massimizzare lo spazio interno, ai vertici della categoria, e mantenere sbalzi ridotti.

Il frontale è caratterizzato da fari full LED e sottili luci diurne, che conferiscono gli conferiscomo un aspetto moderno e acccattivante. Il paraurti con linee scolpite e prese d’aria verticali contribuisce a migliorare l’efficienza aerodinamica, mentre le fiancate dinamiche e il tetto “flottante” enfatizzano il carattere sportivo del SUV.

Nella parte posteriore spiccano i fanali con design “Chinese knot”, uniti da una barra luminosa orizzontale; lo spoiler superiore completa il profilo con un richiamo allo stile sportivo del marchio.

Rispetto alla versione totalmente elettrica, la ATTO 2 DM-i introduce una griglia frontale più ampia, nuovi dettagli decorativi nel paraurti e una diversa disposizione dei loghi posteriori, insieme al nuovo badge BYD posto al centro del portellone. Il modello è disponibile in quattro colorazioni, tra cui il nuovo Midnight Blue, esclusivo per le versioni Super Hybrid.

Tecnologia Super Hybrid con DM-i: efficienza e riduzione dei costi di utilizzo

La nuova ATTO 2 DM-i introduce nel segmento dei SUV compatti la tecnologia Super Hybrid con DM-i (Dual Mode), già apprezzata su modelli come SEAL U DM-i e SEAL 6 DM-i, nella versione Sedan e Touring.

Il sistema combina motori elettrici ad alta efficienza, la Blade Battery e il motore termico Xiaoyun da 1,5 litri, che raggiunge un’efficienza termica fino al 43,04%.

Il sistema opera principalmente in due modalità: nella modalità EV, le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, consentendo una guida silenziosa e a zero emission; nella modalità ibrida HEV, il motore termico genera energia per ricaricare la batteria e supportare il motore elettrico.

Quando è richiesta maggiore potenza, il sistema passa automaticamente dal funzionamento in serie alla modalità parallela, combinando l’azione dei due propulsori.

Il risultato è un’esperienza di guida che per la maggior parte del tempo resta simile a quella di un veicolo elettrico, fino a 90 km di autonomia a zero emissioni e consumi medi combinati di soli 20 km con 1 litro.

Questa architettura tecnologica consente di ridurre significativamente i costi complessivi di utilizzo, grazie a consumi estremamente contenuti e alla possibilità di utilizzare l’energia elettrica per gran parte degli spostamenti quotidiani. Con una ricarica completa e il pieno di carburante, l’autonomia totale può raggiungere fino a 1.000 km.

Le prestazioni sono brillanti: con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

La gamma prevede due configurazioni, nelle quali tecnologia e sicurezza sono standard. La versione Active è dotata di una batteria da 7,8 kWh, una potenza di 122 kW e offre fino a 40 km di autonomia elettrica e circa 930 km di autonomia totale. La versione Boost, invece, utilizza una batteria da 18 kWh, sviluppa 156 kW di potenza e consente fino a 90 km di guida elettrica e fino a 1.000 km di autonomia complessiva. Questa versione dispone inoltre di caricatore AC da 6,6 kW, che consente la ricarica rapida dal 15 al 100%.

Abitacolo spazioso ai vertici della categoria e tecnologia intelligente

Gli interni della ATTO 2 DM-I combinano materiali di qualità, spaziosità, comfort e tecnologie pensate per migliorare l’esperienza di bordo. Nella versione Active, la plancia integra una strumentazione digitale da 8,8 pollici e un touchscreen centrale da 12,8 pollici con sistema multimediale aggiornato. Il nuovo assistente vocale “Hi BYD”, potenziato da AI e modelli linguistici avanzati, è in grado di comprendere dialoghi naturali e contestuali, offrendo un’interazione più intuitiva.

Nella versione Boost l’equipaggiamento si arricchisce con tetto panoramico in vetro, sedile conducente con regolazione elettrica e sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, vetri posteriori oscurati e ricarica wireless da 50 W per smartphone.

Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri, che può arrivare fino a 1.335 litri abbattendo i sedili posteriori.

Sicurezza “ ai massimi standard”, garanzia e prezzi

La ATTO 2 DM-i Active è equipaggiata con un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie su tutta la gamma. Tra le dotazioni figurano airbag multipli, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, rilevamento dell’angolo cieco, mantenimento attivo della corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

La versione Boost integra in più rispetto alla Active, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, trasformando l’auto in una vera fonte di energia portatile.

Come per tutti i modelli BYD, il veicolo è coperto da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.

I prezzi di listino di ATTO 2 DM-i partono da 27.600 euro per la versione Active e 30.100 euro per la versione Boost.

Il prezzo di lancio per la Active è di 23.900 euro mentre la Boost è offerta a 26.500 euro.

In particolare, è disponibile una soluzione di finanziamento dedicata per entrambe le versioni. Ad esempio, per ATTO 2 DM-i Active con un anticipo di 5.360 euro, seguita da 35 rate mensili da 149 euro e maxi rata di 17.216 euro. Importo totale del credito 18.540 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso del 6,99% e un TAEG del 8,98%.