“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la storia di Guido Marangoni

In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, in “A Sua immagine” – il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 21 marzo alle 16.00 su Rai 1 – Lorena Bianchetti incontra Guido Marangoni, ingegnere informatico, inventore di una app per l’autonomia e papà della piccola Anna.

Dopo un incontro quasi profetico, quando aveva 17 anni, con Madre Teresa di Calcutta – che gli donerà una medaglia miracolosa e una frase che gli resterà per la vita – Guido e sua moglie Daniela si trovano ad affrontare tanti momenti difficili dopo le prime due gravidanze, quelle di Marta e Francesca. Nel 2014 arriva inaspettatamente Anna, che col suo sorriso cambierà completamente la vita di Guido e di tutta la sua famiglia. Un viaggio nelle paure, nelle speranze, nelle fragilità che ciascuno si porta dentro. Un inno alla bellezza dell’unicità di ognuno di noi.

“Le Ragioni della Speranza” proseguono il loro itinerario nei luoghi più significativi della spiritualità italiana, offrendo al pubblico un nuovo appuntamento di meditazione e approfondimento del Vangelo della domenica.

Questa settimana Padre Luciano Lotti, frate cappuccino, farà tappa a Paola, terra natale di san Francesco di Paola e luogo profondamente segnato dalla sua eredità spirituale. In questo scenario ricco di memoria e di fede, dove la testimonianza del Santo continua a parlare attraverso la vita della comunità e dei pellegrini, la riflessione si intreccerà con uno dei brani più intensi del Vangelo di Giovanni: la risurrezione di Lazzaro. Una pagina potente, carica di commozione e di speranza, in cui Gesù si rivela Signore della vita.