A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 la salute cardiovascolare

In apertura della puntata di “Buongiorno Benessere”, sabato 21 marzo alle 10.30 su Rai 1, spazio all’alimentazione con il nutrizionista Ezio Di Flaviano

In apertura della puntata di “Buongiorno Benessere”, sabato 21 marzo alle 10.30 su Rai 1, spazio all’alimentazione con il nutrizionista Ezio Di Flaviano, che illustrerà proprietà e benefici del corretto consumo di riso.

Il focus si sposterà poi sulla salute cardiovascolare con il professor Ruggero De Paulis. Ordinario di Cardiochirurgia presso l’Università UniCamillus di Roma, approfondirà il tema del funzionamento e dell’utilizzo di stent e pacemaker, strumenti fondamentali nella prevenzione e cura delle patologie cardiache. A seguire, si parlerà della salute dell’apparato digerente con il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna presso l’Università Aldo Moro di Bari. In ambito ortopedico, il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, si concentrerà sulle fratture di polsi e mani, illustrando cause e trattamenti.

Nello spazio dedicato al “primo soccorso” il professor Valentino Valentini, direttore della UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Umberto I di Roma, affronterà invece il tema delle cadute e delle fratture di naso e mascella. Con il professor Tommaso Pellegrino, direttore Medico di Chirurgia Generale e Oncologia presso il Policlinico Federico II di Napoli, ci sarà un focus sul fegato grasso, mentre il professor Andrea Grasso, specialista presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, illustrerà cause, sintomi e terapie dell’ernia del disco. Infine, la professoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa della Sapienza Università di Roma, farà chiarezza sulle principali infiammazioni cutanee, tra cui acne, brufoli ed herpes, aiutando a distinguerle e a trattarle correttamente.