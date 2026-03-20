Stasera su Rai 4 “Derailed – Punto d’Impatto” anche in lingua originale: la trama

Stasera su Rai 4 Derailed – Punto d’impatto, film d’azione del 2002 diretto da Bob Misiorowski e interpretato da Jean-Claude Van Damme: la trama
L’agente NATO Jacques Kristoff deve scortare Galina Kostantin verso Monaco. La donna custodisce una valigetta con il più letale virus batteriologico mai creato. Una banda di spietati terroristi è pronta a tutto per rubare l’arma chimica, scatenando un inseguimento mortale ad alta tensione.
E’ la trama di Derailed – Punto d’impatto diretto da Bob Misiorowski e interpretato da Jean-Claude Van Damme in onda venerdì 20 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.