Stasera su Rai 2 “Delitti in Paradiso” con “Psicoterapia di coppia”: la trama

Su Rai 2 torna la nuova stagione di “Delitti in Paradiso”, con Don Gilet. A seguire anche “Oltre il paradiso”, seconda stagione: la trama degli episodi

Torna, in prima visione assoluta, la quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson, in onda anche venerdì 20 marzo alle 21.20 su Rai 2.

Nell’episodio “Psicoterapia di coppia”, una giovane psicologa viene trovata morta in mare, apparentemente per annegamento accidentale. Mervin, invece, scopre che si tratta di un omicidio perfettamente architettato.

A seguire “Notte di mistero e delitto” per “Oltre il Paradiso”. Margo chiede a Humphrey e Esther di sostituire due attori durante le prove di uno spettacolo amatoriale. Secondo la trama è previsto un omicidio, ma chi recita il ruolo della vittima viene ucciso veramente.