SHAMA24K presenta il nuovo singolo “16 ANNI”

SHAMA24K pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 13 marzo, “16 ANNI”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Hustle Music Group

Il brano rappresenta una delle pagine più intime del percorso artistico di Shama24k, che torna con una traccia capace di unire introspezione e melodia, muovendosi tra atmosfere emotive e un ritornello pop immediato.

“16 ANNI” racconta la difficoltà di fare i conti con gli errori commessi durante l’adolescenza, con quella fase della vita in cui tutto sembra più grande, più veloce e spesso impossibile da controllare. Nel brano Shama24k si mette a nudo, attraversando ricordi e ferite ancora aperte: dipendenze emotive, il rapporto con la droga e i traumi vissuti negli anni più fragili della crescita.

Il racconto prende forma attraverso una scrittura diretta e personale, in cui l’artista osserva il proprio passato senza nascondersi, trasformando momenti difficili in un percorso di consapevolezza. Le strofe, dense e introspettive, si contrappongono a un ritornello pop e melodico che amplifica l’impatto emotivo del brano.

Nel ritornello Shama24k canta: “Non voglio perderti, ma neanche perdere”, una frase che racchiude il cuore del pezzo. È il conflitto tra il desiderio di lasciarsi alle spalle una versione di sé che non rappresenta più il presente e la consapevolezza che quel passato, nel bene e nel male, resterà sempre parte della propria identità.

Con “16 ANNI”, Shama24k costruisce così una narrazione sincera e vulnerabile, capace di parlare a una generazione cresciuta tra errori, tentativi di fuga e il bisogno di trovare un equilibrio dentro sé stessi.

Attraverso una scrittura autentica e una sensibilità che continua a distinguere la sua voce nella scena emo rap italiana, Shama24k trasforma i ricordi più complessi dell’adolescenza in una traccia che racconta crescita, fragilità e il difficile processo di accettare chi si è stati per poter diventare ciò che si vuole essere.