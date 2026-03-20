“Sbalzi” è il singolo di esordio di Pricci

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 marzo 2026 il primo singolo di Pricci, cantautore anconetano classe 1999. “Sbalzi” segna la prima tappa verso l’uscita del suo EP d’esordio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 marzo 2026 il primo singolo di Pricci, cantautore anconetano classe 1999. “Sbalzi” segna la prima tappa verso l’uscita del suo EP d’esordio, un brano che si configura come un vero e proprio sfogo verso un passato composto da fatti e incontri che, susseguendosi in un brevissimo lasso di tempo, hanno totalmente stravolto il presente dell’artista.

A volte prendiamo scelte difficili, forti, sperando che queste ci portino dei benefici, ma molto spesso la destinazione del percorso non è quella impostata in partenza e i miglioramenti che ci aspettiamo nella nostra vita sono diversi da quelli che ci eravamo prefissati. In molte occasioni, però, non si riescono a vedere le cose nel loro insieme e ci si ritrova con un’unica domanda che ronza in testa: “ma perché?”.

“Sbalzi” parla proprio di questi momenti in cui tutto sembra nero, quando si ha l’impressione di essere sbagliati o di aver sbagliato tutto, senza riuscire scorgere la luce che invece continua a brillare tutto attorno.

“Ho scritto questo brano in meno di un’ora, nelle prime ore del mattino, alla fine di una notte in cui non riuscivo a prendere sonno e, nell’esatto momento in cui l’ho finito, ho capito che questa canzone poteva funzionare perché non riuscivo a smettere di riascoltarla. Così l’ho mandata al mio amico Luca (che ha costruito insieme a me tutti i miei pezzi) e insieme abbiamo deciso che quello sarebbe stato il primo singolo di Pricci.”

(Pricci)