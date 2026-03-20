Roma, crolla il solaio di un casale abbandonato al Parco Acquedotti: due morti

Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte sotto le macerie dai vigili del fuoco

Crolla il solaio di un vecchio casale abbandonato, tra le macerie i Vigili del fuoco trovano due persone senza vita, un uomo e una donna che non hanno avuto scampo. Il dramma è avvenuto questa mattina, venerdì 20 marzo: la sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle 08.56 in via delle Capannelle nel parco degli Acquedotti, la squadra di Tuscolano II 12/A con i Nucleo Cinofili, il Nucleo Usar ed il Nucleo Gos con il Funzionario di Guardia, per il crollo di un solaio all’interno di un casale abbandonato.

Attualmente il personale dei Vigili del Fuoco durante la ricerca ha trovato due persone decedute, un uomo ed una donna, e proseguono senza sosta le ricerca di eventuali altre persone e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Scientifica.