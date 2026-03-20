Politica in lutto: è morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord

È morto Umberto Bossi, aveva 84 anni. Salvini: “Mi hai cambiato la vita”. Zaia: “Tutta l’Italia deve dirgli grazie, non solo il Nord”. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega aveva 84 anni ed è morto all’ospedale di Circolo di Varese. È stato un politico, ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica, fondatore della Lega Nord (nel 1984 nacque la Lega lombarda, poi divenuta Lega Nord), di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita. Bossi è stato anche ministro delle riforme per il federalismo.

MELONI: “MOMENTO DI GRANDE DOLORE, SONO VICINA ALLA FAMIGLIA”

“Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

ZAIA: “CIAO UMBERTO, TUTTA L’ITALIA DEVE DIRGLI GRAZIE”

“Ciao Umberto”. Lo scrive sui social Luca Zaia. “Non è il Nord che deve dire grazie a Umberto Bossi ma tutto il Paese”, ha scritto poi Zaia in una nota. “Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica, la storia repubblicana sarebbe stata molto differente, priva di un grande interprete della necessità di dare risposte alle istanze dei cittadini delle regioni settentrionali e con esse soluzioni a tutta la società italiana. Nella sua grande abilità è certamente ricorso anche a gesti eclatanti, come ha quando ha proclamato la secessione del Nord, ma lo ha fatto sempre con l’intento di fissare un punto all’interno del quale l’obbiettivo rimaneva sempre e soltanto il federalismo. Politicamente è stato un padre straordinario per tutti noi, gli siamo profondamente grati”. Per Zaia “se la politica ha dovuto affrontare una ‘questione settentrionale’, in buona parte è stato merito della voce roca di Umberto che ne è stato il megafono. Se oggi in Italia c’è una coscienza federalista diffusa, a cominciare da quella che si identifica nell’autonomia differenziata, è merito dell’impegno di chi come Bossi ha visto più lontano di altri“.

SALVINI: “MI HAI CAMBIATO LA VITA, CIAO CAPO”

“Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio”. Lo scrive sui social Matteo Salvini.

LA LEGA E SALVINI CANCELLANO TUTTI APPUNTAMENTI DI DOMANI A MILANO

“L’intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati. Matteo Salvini ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e tornerà a Milano con il primo volo”. Così la Lega in una nota.

FEDRIGA: “FIGURA CENTRALE DELLA STORIA POLITICA, ANCHE DELLA MIA”

“Con la morte di Umberto Bossi viene a mancare una figura centrale della storia politica italiana e della mia personale. Oggi vivo un dolore politico e umano: Umberto è stato un esempio, con la sua visione ha dato voce ai valori e alle idee che hanno reso la Lega un riferimento per i tanti che in lui

hanno visto una guida”, scrive in una nota Fedriga. “Bossi ha rappresentato un punto di riferimento e ha contribuito in maniera determinante a portare al centro del dibattito nazionale l’autonomia e l’identità dei territori. A nome della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’intera comunità regionale, esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati legati”. Il governatore ricorda infine “l’impegno politico e umano di Bossi, che ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta profonda nel panorama istituzionale del Paese”.

TAJANI: “PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO”

“Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace”. Lo scrive sui social Antonio Tajani. Il fondatore della Lega è scomparso all’età di 84 anni.

ATTILIO FONTANA: IL CAPO, LA LOMBARDIA NON TI DIMENTICHERÀ MAI

“L’Umberto. Il Capo. Questa notizia mi da un dolore grande e mi riempie di tristezza. Ci ha lasciato un uomo che ha dedicato tutta la vita alla politica, che ha cambiato la storia d’Italia, che ha saputo anticipare i tempi e dare voce a milioni di persone che si sentivano lontane dalla politica. La voce del Nord”. Lo scrive sui social il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

“Ha portato valori autentici, veri- aggiunge-: il territorio, la comunità, l’identità. Valori che non muoiono con lui, perché restano vivi in chi ha creduto – e continua a credere – in ciò che ha costruito e sempre creduto. Grazie, Umberto. Per tutto quello che hai dato a questa terra. Un paio di anni fa, quando ho deciso di insignirti della Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione Lombardia, qualcuno mi criticò, mi chiese se ne ero proprio convinto. Parole che non hanno in alcun modo scalfito la mia determinazione di premiare e soprattutto ringraziare chi, come te, ha sempre amato e tenuto alto i valori e la storia della nostra Lombardia. Un abbraccio forte a tutta la famiglia del caro e grande Umberto. La Lombardia non ti dimenticherà mai”.

BERSANI: “L’AVVERSARIO PIÙ DIGNITOSO CHE HO AVUTO IN VITA MIA”

“Umberto Bossi. L’avversario più dignitoso che ho avuto in vita mia, e alla fine quello a cui ho voluto più bene”. Lo scrive sui social Pier Luigi Bersani.

SALA: “HA LASCIATO UN SEGNO NELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE”

“Le sue posizioni hanno fatto discutere, ma la sua passione per la politica era innegabile. Con la sua Lega Umberto Bossi ha lasciato un segno nella storia del nostro Paese. La mia vicinanza alla famiglia”. Lo scrive sui social il sindaco di Milano Beppe Sala.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)