Oggi su Rai 3 a “Elisir”, diabete e benefici dello sport

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 20 marzo, alle 10.55 su Rai 3, sarà dedicata alla stenosi lombare, una patologia che consiste nel restringimento dello spazio a disposizione delle strutture nervose che attraversano la parte bassa della schiena fino alle gambe. Questa condizione può essere causata da diversi fattori, tra cui l’invecchiamento, l’osteoartrite e le patologie degenerative della colonna vertebrale. Approfondirà il tema in studio il professor Luca Proietti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vertebrale della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.

A seguire, nella rubrica “In Corpore Sano”, si parlerà di diabete e sport. L’esperto spiegherà come l’attività fisica rappresenti una “terapia complementare” fondamentale per chi ha il diabete poiché migliora la sensibilità all’insulina, riduce la glicemia e contribuisce al controllo del peso. In studio l’endocrinologo Stefano Balducci, medico di famiglia.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo della puntata sarà lo streptococco, un batterio che può colonizzare sia la gola che la pelle, scatenando infezioni che possono essere anche contagiose. Quali sono i sintomi? In che modo si può verificare la presenza dell’infezione? Il professor Marcello Tavio, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, risponderà a tutte le domande.