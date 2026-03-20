Il film “Il tempo che ci vuole” stasera su Rai 3: la trama

Stasera su Rai 3 in onda in prima visione Tv Il tempo che ci vuole, un film del 2024 scritto e diretto da Francesca Comencini: la trama

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:20 Rai 3 propone il film di Francesca Comencini Il tempo che ci vuole con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano.

Un padre e una figlia. Il cinema e la vita. L’infanzia che sembra perfetta e poi diventare grandi sbagliando tutto. Cadere e rialzarsi, ricominciare, invecchiare, diventare fragili, lasciarsi andare ma non perdersi mai. Il tempo che ci vuole per salvarsi.

Il film è una produzione Kavac Film con Rai Cinema, Les Films du Worso, IBC Movie e One Art, prodotto da Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Beppe Caschetto, Bruno Benetti, con il sostegno del Mic e con il contributo della Lazio Film Commission.