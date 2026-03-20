Il film cult “Il principe del deserto” oggi su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie il film “Il principe del deserto” (Black Gold) di Jean-Jacques Annaud, con Antonio Banderas, Tahar Rahim, Mark Strong e Freida Pinto: la trama

È Antonio Banderas il protagonista del film “Il principe del deserto” di Jean-Jacques Annaud, in onda venerdì 20 marzo 2026 alle 21.10 su Rai Movie.

Arabia 1923, il guerriero Nesib vince e obbliga Amar, sultano di Salmaah, a cedergli i figli, Saleeh e Auda, come garanzia per il trattato sulla “Striscia Gialla”. Quando il petroliere Thurkettle scopre il petrolio nella zona, Nesib viola il trattato. Le conseguenze di questa violazione influenzeranno profondamente Saleeh e Auda, ormai adulti.