I Gini Paoli necessitano una Controra dalla produttività – Una marcia di protesta sciolta in una dub allucinata

I Gini Paoli tornano con il singolo Controra, un miraggio metropolitano affannato dal sole di mezzogiorno, una protesta dub allucinata alla ricerca del fresco come atto di resistenza.

Controra non è una definizione da vocabolario, ma un gesto. È la rivendicazione di un tempo sottratto alla produttività forzata, un invito a ripararsi dal caldo torrido, sia climatico che sociale. Una caricatura lucida e disperata di un presente che confonde la militanza con la performance.

Il brano si sviluppa dall’immagine di un corteo surreale che attraversa la città intonando slogan troppo complessi per essere compresi. È protesta o teatro? Rivoluzione o flash mob? Le domande si accumulano come dinanzi a un inutile conferenza stampa televisiva. Gli interrogativi si espandono e si dissolvono, mentre il potere sceglie i criteri con cui distinguere innocui manifestanti e temibili facinorosi.

Musicalmente Controra si muove su coordinate tra dub e funk, con una costruzione ipnotica che amplifica il senso di spaesamento. La voce guida il brano come un flusso di coscienza collettivo, mentre la produzione stratifica suoni che sembrano sciogliersi sotto la calura. Riff di chitarre squillanti mantengono contatto con la realtà, sorretti nell’arrangiamento da percussioni tropicali quanto il clima circostante. Il risultato è una marcia lenta, obliqua e dissestata che si insinua sotto la pelle.