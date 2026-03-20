Grande Fratello: per i bookmaker Adriana Volpe in pole su Biancardi, l’outsider è Alessandra Mussolini

Più staccati la comica Francesca Manzini, proposta a 9,00 come il ballerino Raimondo Todaro

Ha preso il via lo scorso martedì il Grande Fratello Vip che vede di nuovo Ilary Blasi come padrona di casa. Dopo che tutti i concorrenti hanno varcato l’ingresso della casa più spiata d’Italia, i bookmaker sono sicuri che sarà una lotta a due per la vittoria finale: come riporta Agipronews, su Goldbet e Better comanda Adriana Volpe, tornata al GF sei anni dopo, a quota 3,00, su Renato Biancardi, famoso per le sue hit nel web e partecipante della prima edizione di “Ex on the Beach Italia”, offerto a 4,00.

Più staccati la comica Francesca Manzini, proposta a 9,00 come il ballerino Raimondo Todaro, seguiti in lavagna dal Raul Dumitras, volto di Temptation Island e dalla showgirl Paola Caruso, a 11,00. Possibili outsider invece Antonella Elia, uno dei concorrenti più divisivi nel recente passato, anche lei alla seconda esperienza nella casa, data a 16,00, e soprattutto l’ex parlamentare Alessandra Mussolini (26,00) tra le più commentate e apprezzate sui social grazie ai racconti con protagonisti personaggi di spicco come la zia Sofia Loren e Michael Jackson.