Che tempo farà a Pasqua? Previsioni instabili, occorre aspettare per organizzarsi


Le previsioni potrebbero cambiare, ma al momento il tempo per Pasqua sembra proprio che sarà instabile

Sweet and Wine

Come ogni anno, quando mancano una decina di giorni alla Pasqua, scatta la corsa a organizzare qualcosa tra l’idea di una scampagnata, un picnic oppure una gita al mare. Ma soprattutto, la classica domanda: che tempo fa? Purtroppo, chi pensava a una Pasqua soleggiata, dovrà probabilmente adattare le sue aspettative. E programmare magari una gita a un museo. Perchè, dicono gli esperti in questi giorni, le giornate di Pasqua e pasquetta potrebbero essere instabili e, quel che è peggio, più fredde (e ventose) rispetto alla media del periodo. Ma manca ancora troppo tempo per avere previsioni precise.

PERCHÉ POTREBBE FARE FREDDO

Come spiegano i meteorologi di Ilmeteo.it, l’Italia “si ritroverà in una sorta di ‘corridoio scoperto’ senza la protezione di un solido anticiclone. Questa configurazione aprirà la strada a incursioni di aria fredda provenienti da Nord, il che renderà verosimilmente l’atmosfera instabile. Se al Nord il tempo potrebbe mantenersi più asciutto, il Centro e il Sud saranno i bersagli principali di questi passaggi perturbati, destinati a provocare rovesci e temporali improvvisi, ma soprattutto un rinforzo del vento”. Insomma, chi non vuole rinunciare alla gitarella sui colli o al mare farebbe bene a vestirsi a cipolla, per essere pronti a gestire anche i cambi di temperatura e il vento.

IN ARRIVO UN WEEKEND INVERNALE

Intanto, prima della Pasqua, ci sarà prima il fine settimana del 27-29 marzo e anche questo, pare, non sarà dei migliori. È infatti previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà “piogge intense, anche a carattere temporalesco, e neve a 800 metri“, dice il meteorologo Gaetano Genovese di 3b meteo. Insomma, “uno scenario più tipicamente invernale che primaverile che dovrebbe proseguire fino ai primi giorni di aprile”.

 

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)