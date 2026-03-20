Amici 25: ecco chi sono i quattro giudici del serale

Tutto è pronto per l’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, al via sabato 21 marzo su Canale 5 (stesso giorno di partenza di Canzonissima con Milly Carlucci su Rai 1). Il talent show, alla sua 25esima edizione, scalda i motori per le sfide tra i 17 allievi approdati a questa fase del programma.

L’anno scorso, al loro posto, c’erano – tra gli altri – il ballerino Daniele che ha vinto l’edizione e anche Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. I ragazzi saranno divisi in tre squadre: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Emanuel Lo con Anna Pettinelli e infine Lorella Cuccarini con Veronica Peparini. Come svela Tv Sorrisi e Canzoni ospiti della prima puntata saranno Pio e Amedeo e Annalisa.

I GIUDICI: NEL CAST ANCHE ALESSANDRO CATTELAN

Dopo giorni di rumors, la produzione di Amici ha ufficializzato i nomi dei giudici che commenteranno le esibizioni di canto e ballo. Seduti sulle poltrone ci saranno Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus. Si era parlato anche di Alessandro Cattelan: il conduttore ci sarà, ma con un ruolo ancora inedito. L’annuncio di D’Alessio è stato fatto durante un suo concerto, alla presenza di Maria stessa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)