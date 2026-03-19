Su Rai 4 la quinta stagione di SWAT con “Lo straniero” e “All’alba”: la trama

Giovedì 12 marzo in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 19 marzo 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Nell’episodio “Lo straniero”, Hondo è ospite di un suo amico in una casa in Messico per cercare pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai e fa di tutto per proteggere due donne.

Nell’episodio “All’alba”, continua la battaglia di Hondo con Arthur Novak, che ha rapito Delfina per raggiungere il suo obiettivo: ottenere le terre di proprietà della famiglia della ragazza, ricche di argento.

Infine nell’episodio “David”, Hondo decide di tornare con i suoi compagni di squadra. Il nuovo capo è Sanchez, una vecchia conoscenza di Deacon, ma la squadra fa fatica ad accettarlo, in particolar modo Luca.