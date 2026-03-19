Stasera su Rai Storia “Le corse dei carri nel circo” e “Angkor, la città divina”

Le corse dei carri: lo sport più popolare nell’antica Roma, strumento dell’Imperatore Domiziano per intrattenere le masse

Le corse dei carri: lo sport più popolare nell’antica Roma, strumento dell’Imperatore Domiziano per intrattenere le masse, al centro della puntata di “a.C.d.C.” in onda giovedì 19 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia, che acclamano e seguono gli auriga come vere superstar. Un gioco popolare, funzionale a mantenere la pace sociale nell’Impero di Domiziano, all’apice del suo potere, e, allo stesso tempo, occasione per uno schiavo di diventare un uomo libero. Il racconto dell’epoca e questo leggendario sport, si snoda attraverso la vicenda del giovane auriga Scorpus che, vincendo le sfide con i carri, potrà raggiungere non solo la ricchezza ma la libertà.

A seguire alle 22,10 “Angkor, la città divina”. Un viaggio in estremo oriente, nell’attuale Cambogia, per raccontare Angkor, la capitale dell’impero Khmer, la citta’ perduta e ritrovata nella giungla. Con Giorgio Zanchini per guidare alla comprensione di questa avventura esotica, ospite in studio Anna Filigenzi, professoressa di Archeologia e storia dell’arte dell’India all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.