Stasera su Rai 5 il documentario “Pino Daniele. Il tempo resterà”: un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo

Le interpretazioni più celebri di Pino Daniele e il suo percorso artistico dagli anni ’70 agli ultimi concerti. Li racconta attraverso le immagini, le testimonianze di amici e artisti e tanta musica, il docu-film diretto da Giorgio Verdelli, “Pino Daniele – Il Tempo Resterà”, in onda in replica giovedì 19 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 5.

È un ritratto del musicista che mette in luce il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità di essere anche un artista apprezzato a livello internazionale. Le canzoni e le frasi di Pino Daniele sono il filo conduttore del film che, grazie anche all’apporto di suo figlio, Alessandro Daniele, trova nel cantautore stesso la voce narrante, supportato da Claudio Amendola.

Molte le testimonianze e i contributi di musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Giorgia, Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Enzo Decaro, Maurizio De Giovanni, Vasco Rossi, Sandro Ruotolo, Giuliano Sangiorgi, Lina Sastri, Alessandro Siani, Massimo Troisi e molti altri. “Pino Daniele – Il Tempo Resterà” è un vero e proprio viaggio che attraversa i luoghi di Napoli per raccontare l’idea di Pino Daniele di musica in movimento perenne, come la società di quegli anni che lui ha interpretato con un linguaggio inimitabile e aperto a tutti.