Stasera su Rai 1 Don Matteo 15 con ” Sognando il cielo”: la trama

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “Sognando il cielo”: la trama

Stasera torna la quindicesima stagione di “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

Nell’episodio 10 “Sognando il cielo”, per Maria è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Quello che scopre è molto più spaventoso di quanto era riuscita ad evincere dai suoi ricordi. La storia d’amore tra Giulia e Diego sembra ormai chiusa per sempre: entrambi sono convinti che le loro diversità siano insormontabili. Forse è arrivato il momento di metterci una pietra sopra? A credere nel loro amore sono rimasti solo Cecchini e Caterina. Riuscirà questa strana coppia a salvare un amore che sembra impossibile?