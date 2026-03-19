Oroscopo di oggi, giovedì 19 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 19 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il passaggio della Luna in un cielo amichevole ci dà l’opportunità di sentirci centrati e disponibili. In primo piano i progetti di gruppo. Teniamo sempre conto delle innovazioni, sia quelle tecnologiche sia quelle relative ai concetti ideali.
Toro
Il rendimento in termini pratici è influenzato dagli imprevisti, frutto della quadratura della Luna a Urano. Rivediamo con calma la tabella di marcia. La solidarietà degli amici e della famiglia l’abbiamo seminata strada facendo e oggi ne raccogliamo i frutti.
Gemelli
Socievolezza e vivacità, promosse dal trigono della Luna in Acquario, ci danno l’energia per rispondere alle convocazioni inattese degli amici. Qualche ora da passare dove e con chi preferiamo. Nel lavoro, puntiamo molto sul gioco di squadra.
Cancro
Non è facile stabilire un equilibrio tra le mille cose da fare e la necessità di riposare. Il senso del dovere non ci lascia? E se fossimo noi a lasciarlo? Di fronte a proposte che comportano un eccesso di impegno, diciamo no: non è proprio il momento.
Leone
Atmosfera non troppo esaltante, con la Luna così poco disponibile nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche rischiamo di fare fiasco. L’emotività traballa, soprattutto a causa della testardaggine: quando ci incaponiamo, non c’è nulla da fare.
Vergine
Abbiamo un grande potenziale, ce lo dicono spesso, il problema è che a volte facciamo fatica noi per primi a crederci. Diamo spazio a idee e originalità. Occasioni d’oro sul fronte delle conquiste. Se sappiamo dove gettare l’amo, la pesca diventa miracolosa.
Bilancia
Il trigono della Luna in Acquario consiglia di non celare l’emozione che ci suscitano certi ricordi: non c’è nulla di male a mostrarci sensibili. Ci serve qualcosa per distrarci e smettere di pensare all’amore, prima che diventi un chiodo fisso.
Scorpione
Grande parapiglia nella sfera sentimentale, banchi di nebbia si sono depositati sulla nostra storia. Per diradarli, soffiamo sul fuoco della passione. Di occasioni di confronto ce ne sono molte, cerchiamo di non trasformarle in interminabili discussioni.
Sagittario
Grande parapiglia nella sfera sentimentale, banchi di nebbia si sono depositati sulla nostra storia. Per diradarli, soffiamo sul fuoco della passione. Di occasioni di confronto ce ne sono molte, cerchiamo di non trasformarle in interminabili discussioni.
Capricorno
Un cambiamento è sempre il benvenuto, perché porta con sé dinamismo e allontana la monotonia della quotidianità. A ogni modo, occorre cautela. Naturale che qualcuno pretenda da noi più collaborazione in casa. Dividiamo equamente i compiti.
Acquario
Il lunedì trascorre in un clima nervoso. Teniamo d’occhio le nostre reazioni e quelle delle persone con cui lavoriamo gomito a gomito. Disinneschiamo. L’animo è aperto al contatto, ma anche estremamente geloso della sua libertà, per questo è diffidente.
Pesci
Lo spirito combattivo emerge con forza, quando qualcuno prova a toccare ciò che è nostro e che ci siamo guadagnati con il sudore della fronte. Con un vecchio amico si ristabilisce l’intesa di una volta, come se tutto il tempo non fosse mai passato.