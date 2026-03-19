Oggi è la Festa del Papà: ma perché si celebra proprio il 19 marzo?

Le origini della ricorrenza dedicata ai padri di tutto il mondo

Oggi si festeggiano i papà con una festa a loro dedicata. Ma perché si celebra il 19 marzo? Le sue origini affondano nella religione. Fin dal Medioevo, infatti, nei paesi cattolici, i padri venivano festeggiati il 19 marzo perché giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Con la proclamazione da parte della Chiesa Cattolica nel 1871 di San Giuseppe quale protettore dei padri e patrono della Chiesa cattolica, la festa ha assunto un significato più rilevante tra i cattolici. Fino al 1976 in Italia la Festa del Papà, quindi il giorno di San Giuseppe, era considerato festivo a tutti gli effetti. Tradizione, questa, rimasta in alcuni cantoni della Svizzera e in Spagna.

LA FESTA DEL PAPA’ NEL MONDO

Se in Italia e in alcuni Paesi cattolici la Festa del papà si celebra il 19 marzo, la data nel resto del mondo può variare. Nei paesi anglosassoni, ad esempio, come gli USA e il Regno Unito, la festa cade la terza domenica di giugno. Si tratta di una delle date più diffuse: la terza domenica di giungo si festeggiano i papà anche in molti Paesi dell’America Latina (come Argentina, Cile, Perù), dell’Asia (come Giappone e Cina), ma anche dell’Europa (come Francia, Grecia, Irlanda). In Russia, invece, la Festa del Papà è intesa come festa dei difensori della patria e cade il 23 febbraio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)