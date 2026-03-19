Milly Carlucci, i The Jackal e Dargen D’Amico stasera a “Splendida Cornice”

Stasera in prima serata su Rai 3 Geppi Cucciari torna con “Splendida Cornice”. Tra gli ospiti, Milly Carlucci, i The Jackal e Dargen D’Amico

Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice torna con un nuovo appuntamento giovedì 19 marzo in prima serata su Rai 3. Il programma di Rai Cultura è pronto anche questa settimana ad offrire un mix di divulgazione e intrattenimento per uno spettacolo brillante. Numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata. Tra questi Milly Carlucci, pronta a tornare da sabato 21 marzo su Rai 1 con lo storico show “Canzonissima”, e i The Jackal nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello, alla conduzione del nuovo programma “Stasera a letto tardi” su Rai 2.

Dal mondo della musica arriveranno Dargen D’Amico, reduce dalla recente edizione del Festival di Sanremo e pronto a presentare il nuovo album “Doppia mozzarella”, il cantante e autore britannico Limahl, voce del brano “The NeverEnding Story” colonna sonora del film “La Storia infinita”, e il trio musicale internazionale L’Antidote, composto da Rami Khalifé, Bijan Chemirani e Redi Hasa, che si esibirà sulle note di “Pomegranate”. Saranno inoltre presenti lo scrittore Paolo Di Paolo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani ed Ettore Andenna, giornalista e conduttore di programmi storici come l’indimenticato “Giochi senza Frontiere”.

In collegamento da Londra interverrà l’attore palestinese Motaz Malhees, tra gli interpreti de “La voce di Hind Rajab”, film vincitore del Leone d’Argento all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, escluso dalla recente cerimonia degli Oscar di Los Angeles perché all’attore non è stato concesso il visto d’ingresso negli Stati Uniti.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali, pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Ancora una volta “Splendida Cornice” rinnova la sfida di coniugare cultura e intrattenimento in un unico format televisivo, capace di emozionare, coinvolgere e sorprendere il pubblico.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.