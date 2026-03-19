La guerra in Medio Oriente e il caro energia, oggi a “ReStart”

La guerra in Medio Oriente e il caro energia, a “ReStart” in onda stamani su Rai 3. Tra i temi, anche il referendum del 22 e 23 marzo

La guerra in Iran non si ferma, Israele torna a bombardare Beirut e continuano gli attacchi iraniani contro i Paesi del Golfo: prese di mira le infrastrutture petrolifere in tutta la regione.

Intanto, le misure per contrastare il caro energia causato dal conflitto in Medio Oriente saranno al centro del Consiglio dei ministri, insieme al dossier carburanti di cui si discuterà anche nel Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. Questi i temi al centro della nuova puntata di “ReStart”, in onda giovedì 19 marzo alle 9.45 su Rai 3.

Annalisa Bruchi ne parlerà con Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, l’On. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e il generale Paolo Capitini docente di storia militare.

Nella seconda parte della puntata, il confronto tra le ragioni del sì e del no in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ospiti: Antonio Di Pietro, ex magistrato e Clemente Mastella, sindaco di Benevento.