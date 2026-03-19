Il thriller “Le paludi della morte” stasera su Rai Movie: la trama

“Le paludi della morte”, film thriller diretto da Ami Canaan Mann, è la proposta di stasera su Rai Movie: ecco la trama
Appuntamento con il thriller su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) che giovedì 19 marzo, alle 21.20 proporrà “Le paludi della morte”, diretto dalla figlia d’arte Ami Canaan Mann e ispirato a fatti realmente accaduti.
Un detective della Omicidi di Texas City viene affiancato da un giovane collega di New York per indagare sul ritrovamento del corpo di una ragazza nella zona paludosa nota come Killing Fields, teatro di frequenti ritrovamenti di cadaveri. Ambientato in Louisiana, tra New Orleans e Shreveport, Le paludi della morte vanta come sceneggiatore l’ex agente della DEA Donald F. Ferrarone ed è stato presentato in concorso alla 68ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.