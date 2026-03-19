Dominio Pubblico apre una call di co-progettazione per il progetto “Le schiene sono i muri delle città”, ideato dalla fotografa Flavia De Muro, dal 17 marzo al 10 aprile

Dominio Pubblico ETS apre una call di co-progettazione rivolta a persone LGBTQIA+ interessate a prendere parte al progetto fotografico e videografico “Le schiene sono i muri delle città”, ideato e curato dalla fotografa romana Flavia De Muro.

Il progetto mette al centro i corpi queer come dispositivi di memoria, resistenza e trasformazione urbana, invitando persone della comunità LGBTQIA+ a partecipare attivamente alla costruzione di un processo artistico collettivo.

I partecipanti selezionati prenderanno parte alla fase di ideazione e allo shooting fotografico live, contribuendo alla costruzione dell’immaginario visivo dell’opera.

Il progetto Le schiene sono i muri delle città nasce come evoluzione del progetto fotografico Pelle di città – Ritratti di un’urbanità fluida, realizzato con la cantautrice e poeta Giulia Anania con il sostegno di Zalib e Zip_Zone e in collaborazione con Yourbana vincitore del Premio Roma per i giovani – Visioni future per la Capitale. Se nel primo progetto un autobus ATAC diventava spazio simbolico di visibilità queer, il nuovo lavoro espande la ricerca all’intero ecosistema urbano, trasformando la città in uno spazio narrativo abitato da corpi, sguardi e relazioni. La produzione del progetto si svolgerà tra marzo e maggio 2026 negli spazi del Centro Giovani I Municipio a Trastevere (Via della Penitenza, 35, 00165 Roma RM), che diventerà un luogo di incontro tra ricerca artistica, partecipazione e comunità.

Lo shooting fotografico sarà concepito come evento live, aperto alla cittadinanza e pensato come momento performativo in cui i corpi queer entrano in relazione con lo spazio urbano e con il pubblico. Durante lo shooting l’artista utilizzerà un sistema di registrazione POV (Point of View) tramite head-mounted camera, che documenterà il processo creativo dal punto di vista del fotografo. Le riprese daranno origine a un docufilm immersivo che racconterà la costruzione delle immagini.

Il progetto sarà presentato a giugno 2026 all’interno di Dominio Pubblico – Youth Fest, che si svolgerà dal 23 al 28 giugno 2026 presso il Teatro India di Roma, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Roma.

L’allestimento finale comprenderà: una mostra fotografica, la presentazione del docufilm immersivo realizzato con le riprese POV, un talk pubblico dedicato al processo artistico e ai temi del progetto. Il pubblico potrà vivere l’esperienza immersiva del processo creativo attraverso visori digitali, che permetteranno di attraversare lo shooting dal punto di vista dell’artista.

La call è rivolta a persone LGBTQIA+ maggiorenni (18+) che desiderano prendere parte a un processo artistico collettivo. Non è richiesta esperienza nel campo artistico o performativo. Sono benvenute identità, corpi e percorsi diversi, con particolare attenzione alla pluralità di esperienze che attraversano la comunità queer.

Le persone selezionate saranno coinvolte in:

incontri di conoscenza e confronto;

momenti di co-progettazione dell’immaginario visivo;

partecipazione allo shooting fotografico live;

momenti pubblici di restituzione.

Il progetto considera la fotografia non solo come strumento di rappresentazione, ma come gesto relazionale e comunitario, capace di creare nuove forme di racconto della città.

Per partecipare è necessario inviare:

breve testo di presentazione (max 2000 battute);

foto in primo piano e a figura intera;

contatti social, email e telefono.

Alle persone selezionate sarà riconosciuto un gettone di partecipazione.

Call aperta fino al 10 aprile 2026

Per maggiori informazioni: info@dominiopubblicoteatro.it