A Elisir oggi su Rai 3 si parla dei disturbi del sonno

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda giovedì 19 marzo, alle 10.55 su Rai 3, si occuperà di disturbi del sonno

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda giovedì 19 marzo, alle 10.55 su Rai 3, si occuperà di disturbi del sonno, problematiche che alterano la qualità, la durata e il ritmo del riposo, con ripercussioni sulla salute fisica e mentale. Quali sono le principali patologie e come si possono curare? Risponderà alle domande il professor Edward Cesnik, dirigente medico neurologo presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia Provinciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà dei diversi tipi di olio impiegati nelle cotture dei cibi: scegliere quello più adatto è importante per ridurre al minimo la perdita dei suoi preziosi componenti e non creare danni all’organismo. In studio la dottoressa Sara Cordara, nutrizionista del Centro Medico di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino.

A chiudere la puntata sarà lo spazio “Serena…mente”, dedicato al mobbing, pratica vessatoria persistente, che può avere conseguenze gravi per la salute mentale e fisica. Ne parlerà la professoressa Anna Maria Giannini, Direttore del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma.