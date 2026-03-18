“Ténor – La grande occasione” su Rai Movie anche in lingua originale: la trama

La commedia francese “Ténor – La grande occasione” disponibile anche in lingua originale stasera su Rai Movie: la trama del film
Antoine, giovane fattorino di periferia e rapper di talento, scopre casualmente l’opera all’interno del Garnier. La signora Loyseau, insegnante di canto, intravede in lui una dote rara. Diviso tra la lealtà alla banlieue e il richiamo della lirica, Antoine dovrà mentire a tutti per inseguire un sogno inatteso.
E’ la trama del film “Ténor – La grande occasione” diretta da Claude Zidi jr. in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.