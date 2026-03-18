Stasera su Rai 1 i primi due episodi della quinta stagione di “Morgane – Detective geniale”

In prima serata su Rai 1 torna la fiction “Morgane – Detective geniale”. Stasera gli episodi 1 e 2 “Dal basso verso l’alto” e “Galatea”: la trama

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:30 approda su Rai 1 la quinta stagione della serie Tv “Morgane – Detective geniale” con due puntate subito in onda.

Nell’episodio 1 “Dal basso verso l’alto”, dopo la nascita del piccolo Léo, Morgane si è trasferita con i figli da Karadec, che ora è coinquilino, collega e partner nella gestione familiare. Al termine del congedo di maternità, per Morgane il ritorno al lavoro si rivela un caos totale.

L’episodio 2 “Galatea” si apre con un incidente stradale mortale, ma Morgane scopre che si tratta di un omicidio. È il primo giorno di Léo all’asilo nido e Karadec fatica a “tagliare il cordone ombelicale”, arrivando a portare il neonato sulla scena del crimine.