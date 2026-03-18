SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 18 marzo 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 18 marzo 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 18 marzo 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 18/3/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

12-26-39-61-64-82

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 54€ 1.203,58
punti 491€ 127,59
punti 31.134€ 45,57
punti 26.770€ 10,85