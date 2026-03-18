Roberta Tondelli presenta “Sussurrando”

Il 20 marzo 2026, alle ore 20.00, presso Agorà Morelli, una delle location più suggestive di Napoli, scavata nel tufo nel cuore pulsante della città, si terrà la presentazione del nuovo album di Roberta Tondelli

Il 20 marzo 2026, alle ore 20.00, presso Agorà Morelli, una delle location più suggestive di Napoli, scavata nel tufo nel cuore pulsante della città, si terrà la presentazione del nuovo album.

Sul palco interverranno i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione del disco, insieme ad alcuni dei principali professionisti del settore musicale, per raccontare il percorso artistico e creativo che ha portato alla nascita del progetto. Nel corso della serata saranno eseguiti dal vivo alcuni dei brani più significativi dell’album, offrendo al pubblico un primo assaggio del nuovo sound in un’acustica d’eccezione. Al termine della presentazione sarà offerto un buffet, occasione per condividere con gli ospiti questo momento speciale. La serata proseguirà con uno spazio dedicato al pubblico, durante il quale sarà possibile acquistare l’album in anteprima, scattare foto e partecipare al firmacopie ufficiale. A presentare e moderare l’incontro sarà Maria Silvia Malvone, nota speaker di Radio Kiss Kiss Italia.

L’album:

Esce “Sussurrando”, il nuovo album di Roberta Tondelli: un progetto discografico che punta dritto al cuore della melodia partenopea, spogliandola degli eccessi per vestirla di un’eleganza jazz raffinata e senza tempo. Realizzato presso l’S.M. Project Studio sotto la guida di Mauro Spenillo (arrangiamenti, mix e mastering), il disco nasce da un’esigenza artistica precisa: recuperare la dimensione più autentica e “live” della musica. In un mercato saturo di suoni digitali, “Sussurrando” è un’oasi acustica: nessun campionatore, nessuna batteria elettronica. Solo strumenti veri — contrabbasso, Rhodes, flicorno, violino, viola, armonica, sax — suonati da alcuni tra i migliori musicisti del panorama campano e nazionale. Il filo rosso che lega le tracce non è cronologico, ma emozionale. L’album mette sullo stesso piano i capolavori dell’Ottocento napoletano, come Era de Maggio e Canzone appassiunata di Salvatore Di Giacomo, e i classici della canzone moderna firmati da Pino Daniele, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Il risultato è una tracklist omogenea, in cui swing, bossanova e smooth jazz diventano linguaggio universale per raccontare Napoli.

«Abbiamo scelto arrangiamenti raffinati per dare risalto alle melodie — dichiara Roberta Tondelli — senza infarcire i brani di troppi strumenti e soprattutto senza gridare. È un invito all’ascolto attento, intimo».

Fiore all’occhiello della produzione è la presenza di Giuseppe Milici, armonicista di fama internazionale, che impreziosisce con il suo tocco inconfondibile brani come Comm’aggia fa e ’Na voce ’na chitarra e ’o poco ’e luna. Accanto a lui, un ensemble di musicisti straordinari che contribuisce a costruire un suono compatto, elegante e profondamente evocativo.

L’album è disponibile dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (vinile).

“Sussurrando” non è solo un disco di cover: è un disco d’atmosfera, un late night record che dimostra come la grande canzone napoletana non abbia epoca, ma solo bisogno dell’abito giusto per continuare a brillare.

Tracklist:

LATO A

1. VIENEME ‘NZUONNO

2. COMM’AGGIA FA’

3. VASAME

4. CANZONE APPASSIUNATA

5. UOCCHIE C’ARRAGIUNATE

6. ‘E SPINGULE FRANCESI

7. SI TURNASSE A NASCERE

LATO B

1. AMMORE SCUMBINATO

2. E IO TE CREDO

3. SOLITUDINE

4. ‘NA VOCE ‘NA CHITARRA (E ‘O POCO ‘E LUNA)

5. TE STO ASPETTANNO

6. ‘A CCHIÙ BELLA

7. ERA DE MAGGIO

Multilink: https://found.ee/RobertaTondelli-Sussurrando

Biografia

Roberta Tondelli è una delle voci più raffinate della nuova canzone napoletana d’autore.

Con oltre vent’anni di attività live, un repertorio che intreccia brani originali e omaggi ai grandi della tradizione partenopea, Roberta è oggi riconosciuta come una delle interpreti più eleganti e consapevoli della scena contemporanea.

Ha pubblicato due album:

“Canterò… per chi mi vuole ascoltare” (2017), che contiene il brano Femmena, presentato al Festival di Napoli 2018;

“Tutta ‘a vita affacciata all’ammore” (2024), da cui sono stati estratti numerosi singoli di successo.

Dal 2022 è in tour con lo spettacolo “Napoli… al Massimo”, un omaggio a Massimo Troisi: un live delicato e suggestivo, in trio (voce, chitarra e pianoforte), che unisce repertorio originale e reinterpretazioni di autori come Carosone, Daniele, Avitabile e altri.

Tra i singoli più apprezzati dell’ultimo album:

Non ti so rinunciare, in rotazione per mesi su Radio Kiss Kiss Italia con grande riscontro di pubblico;

Murì, cover del brano di Eugenio Bennato reso celebre da Pietra Montecorvino;

Quello che vorrei, in trio con Mauro e Antonio Spenillo, il cui videoclip ha avuto anteprima nazionale su Sky TG24;

Canzone di Laura, cover di Fabio Concato con testo firmato da Pino Daniele;

Angelo, inedito scritto da Andrea De Luca che completa i brani estratti dall’album.

Attualmente, Roberta è al lavoro su un nuovo progetto discografico in uscita nel 2026, dedicato ancora una volta alla reinterpretazione elegante e contemporanea del repertorio classico e moderno della musica napoletana. L’album è stato anticipato dal singolo Ammore Scumbinato, tributo a Pino Daniele e cover del brano contenuto in Mascalzone Latino.