Ristoranti a Roma: nel cuore della Capitale apre Tullia

Nella splendida cornice del quartiere Prati, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, nasce il ristorante Tullia

Nella splendida cornice del quartiere Prati, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, nasce il ristorante Tullia. Adiacente al NYX Hotel Rome, il nuovo ristorante situato sulla sponda destra del Tevere, in una zona elegante e residenziale, è pensato come uno spazio aperto alla città in cui la tradizione gastronomica romana viene interpretata attraverso una lente contemporanea

Il nome si ispira alla figura di Tullia, figlia prediletta di Cicerone, simbolo di convivialità e cultura. Il concept unisce richiami alla domus antica e al design moderno, dando vita a un’atmosfera raccolta e accogliente. La proposta culinaria valorizza i grandi classici della cucina capitolina, dal tonnarello cacio e pepe ai saltimbocca alla romana, affiancati da piatti pensati per la condivisione come la selezione di formaggi laziali, e una selezione di pizze gourmet.

Completa l’esperienza una carta dei vini attenta alle produzioni laziali e italiane e una cocktail list con signature drinks ispirati a luoghi storici di Roma. Da Trevi a Campo Marzio, sino a Monti il drink dedicato al primo rione della Capitale, una rivisitazione romana del drink italiano più famoso al mondo: il Negroni.

Da Tullia la cultura del buon cibo e l’innovazione si uniscono in un ambiente all’insegna dei sapori autentici della cucina romana tradizionale. Nel ristorante, firmato Fedegroup, azienda italiana leader nei servizi food & beverage per l’hotellerie e nella gestione di strutture alberghiere, è possibile assaporare la genuinità degli ingredienti e delle materie prime provenienti da fornitori locali, che garantiscono un prodotto eccellente e di prima qualità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Ristorante Tullia

Via Cicerone 55 A, Roma

Tel. +39 3491774586

Orari: tutti i giorni 12.00-15.00 / 19.00-23.00

www.ristorantetullia.it