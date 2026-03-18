Oroscopo di oggi, mercoledì 18 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata che dà ritmo alla tua vita, sarai certamente più irritabile ma anche più disponibile al colloquio. È possibile, se hai l’esperienza giusta, che arrivi una conferma di lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Grande forma fisica. Per chi vive un amore importante periodo di scelte per la vita, incontri si.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non vorrei che tu trasportassi una certa insoddisfazione personale in amore perché esiste in questa giornata il rischio di esagerare nei toni della polemica, vittorie finali.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Il periodo è molto impegnativo, tuttavia i risultati saranno eccellenti. Ambizione premiata e riscontri che possono arrivare dal quotidiano.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Sei un po’ demotivato, hai bisogno di riposo. Non bisogna chiudersi in casa o essere pessimisti. Ricordo che la volontà può più delle Stelle…

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Adesso hai tanta voglia di fare e anche qualche occasione da cogliere al volo. Giornata che equivale ad una boccata d’ossigeno. La giornata è brillante e vivace, in cui saprai organizzare ogni aspetto della vita.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Se stai attorno ad una persona vai avanti, vuol dire che entro qualche settimana avrai partita vinta. Migliora lo stato dell’umore e del tono vitale in generale.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Giornate in crescita positiva. Innovazioni sul lavoro e in amore.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Queste settimane saranno importanti per le coppie che devono fare scelte in vista del futuro. Nei prossimi tre giorni potresti ricevere una buona notizia.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio La situazione è delicata, soprattutto per chi nel corso delle ultime quattro settimane ha vissuto una crisi o un ripensamento in amore.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Cerca di approfittare del momento visto che hai più possibilità di azione, in particolare nella professione. In amore oggi non c’è bisogno di sentirsi ricambiati!