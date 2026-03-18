Il rollover dei bonus: attenzione alla matematica per non perdere il proprio denaro

Come funziona il rollover dei bonus bookmaker e quali sono le migliori strategie per riuscire a completarlo

Quando si effettua la registrazione su un sito di scommesse si può quasi sempre beneficiare di un interessante bonus di benvenuto. Queste promozioni previste in fase di iscrizione al book presentano però spesso, tra i requisiti di puntata, il cosiddetto rollover. Si tratta di una condizione che stabilisce quante volte bisogna giocare l’importo del bonus prima di poter prelevare eventuali vincite, ed è un mezzo col quale ovviamente i siti puntano a impedire agli utenti di ottenere il prelievo, spingendoli al contempo a giocare.

Nella maggior parte dei casi i giocatori commettono errori banali nel rigiocare l’importo dei bonus, non facendo attenzioni alle condizioni espresse dai book. Eppure, ci sono sicuramente dei metodi efficaci per aumentare le possibilità di successo sotto questo aspetto. Entriamo allora nel dettaglio con l’esempio del bonus Snai e con alcuni consigli.

Come funziona il rollover del Bonus Snai

Proprio come la maggior parte delle promozioni messe a disposizione dai bookmaker più famosi, anche il bonus Snai per scommettere , ovvero il Bonus Gold per lo sport, presenta un rollover che in questo caso è 6x, quindi bisogna rigiocare l’importo almeno sei volte. Infatti tale bonus, che arriva fino a 1000€, per essere convertito in bonus cash deve essere giocato su scommesse sportive multiple, live o pre-match, da 3 o più eventi e tutti gli eventi della multipla devono avere quota minima 1.50.

La promozione dà diritto al 100% sul primo deposito. Ciò significa ad esempio che, se si caricano 50€, si avranno a disposizione 50€ di bonus con un rollover 6x: si dovrà dunque scommettere un totale di 300€ su eventi a quota minima 1.50. A tale cifra deve infatti arrivare il volume di gioco bonus totale. Questo bonus di benvenuto è attualmente ancora valido ed è bene consultare la pagina per conoscere nei dettagli termini e condizioni.

Consigli per completare il rollover con successo

Vediamo allora come sbloccare i bonus scommesse con rollover, o quantomeno come aumentare le possibilità di farlo. Il primo consiglio per sfruttare al meglio il rollover dei bonus è quello di gestire il bankroll, quindi suddividere l’importo totale ed effettuare tante scommesse con cifre minori. Altro suggerimento è quello di scegliere quote appena superiori a 1.50 per non alzare troppo il rischio, e privilegiare magari eventi che si conoscono meglio, senza avere troppa fretta e puntare sul primo evento che capita. Il top sarebbe preparare un calendario preciso degli eventi su cui puntare, rispettando sempre il termine di validità del bonus.

Ci sono degli errori da evitare nel gestire il rollover e il primo è quello di non leggere attentamente le condizioni del bonus, che spesso sono particolari e dettagliate. È importante non giocare quote inferiori alla minima stabilita e non dimenticare la data di scadenza del bonus. Occhio anche a non richiedere un prelievo prima del completamento del rollover, il che porta in diversi casi all’annullamento del bonus. Infine, attenzione anche a non utilizzare tipologie di scommesse non adatte al bonus in questione.