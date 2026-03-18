L’horror “You’ll never find me – Nessuna via d’uscita” su Rai 4: la trama

“You’ll never find me – Nessuna via d’uscita”, horror-thriller australiano diretto da Josiah Allen e Indianna Bell, stasera su Rai 4: la trama

In una notte di tempesta, l’anziano Patrick accoglie in casa una ragazza sperduta e infreddolita. Senza telefono né auto funzionante, i due sono costretti a una convivenza forzata mentre fuori infuria il maltempo. Tra le mura, la conversazione si tinge di mistero, rivelando inquietanti bugie e verità nascoste.

E’ la trama dell’horror/thriller “You’ll never find me – Nessuna via d’uscita” in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.