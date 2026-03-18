Horizon Automotive apre un nuovo Store a Reggio Calabria con Casa Geremia

Prosegue il percorso di espansione di Horizon Automotive sul territorio nazionale. La Tech Mobility Company inaugura un nuovo store a Reggio Calabria

Prosegue il percorso di espansione di Horizon Automotive sul territorio nazionale. La Tech Mobility Company inaugura un nuovo store a Reggio Calabria: un risultato frutto della collaborazione con il concessionario Casa Geremia. L’iniziativa segna un ulteriore passo nella strategia di sviluppo dell’azienda, che continua a rafforzare la presenza sul territorio nazionale attraverso collaborazioni con realtà imprenditoriali solide e radicate a livello locale.

“Siamo entrati nella rete Horizon Automotive per ampliare le soluzioni di mobilità che offriamo a privati e aziende, introducendo nuovi brand e formule all inclusive semplici e senza pensieri. Cercavamo un partner affidabile e strutturato, in grado di supportarci con processi e servizi di alto livello. Questa collaborazione ci permette di proporre alternative più flessibili rispetto all’acquisto tradizionale, mantenendo al centro la consulenza su misura e l’attenzione al cliente che da sempre caratterizzano Casa Geremia.” ha dichiarato Sabina Canale Ursino, Amministratrice unica presso Geremia S.p.A.

La scelta di Casa Geremia nasce dalla volontà di incrementare la capillarità di Horizon sul territorio e ampliare l’offerta di mobilità a disposizione dei clienti: l’obiettivo è infatti quello di proporre soluzioni alternative all’acquisto tradizionale dell’auto, capaci di semplificare la gestione del veicolo e garantire un’esperienza di utilizzo più chiara e flessibile, attraverso formule pensate per privati e aziende.

In questo contesto, Casa Geremia continuerà a valorizzare il proprio approccio consulenziale, offrendo un servizio su misura che accompagna il cliente in tutte le fasi del percorso, dalla permuta fino all’assistenza post-vendita, mantenendo gli standard distintivi di qualità e accoglienza. Il nuovo punto vendita garantirà inoltre una personalizzazione elevata e servizi di qualità per i clienti, con un’attenzione dedicata verso gli avanzati strumenti tecnologici di Horizon e con il supporto di un team in-store altamente qualificato.

L’apertura di Reggio Calabria si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Horizon Automotive, fondata nel 2020 grazie ad un business model unico ed una piattaforma tecnologica capace di fare da punto di incontro tra società di noleggio, concessionari di auto, case costruttrici e clienti finali. Oggi l’azienda, parte del gruppo Facile.it, si è affermata come primo Mobility Hub in Italia, con un network di oltre 65 dealer e 20 Store sul territorio nazionale, in tredici regioni, oltre 27.000 contratti conclusi e oltre 10.500 clienti, avviando un percorso di espansione anche a livello europeo.

Il nuovo Horizon Store è sito in Via Vecchia Provinciale, 79, Reggio di Calabria – RC.