“Gli occhi del musicista” stasera su Rai 5 presenta “L’amicizia”

L’amicizia alla base di una puntata affettuosa e musicale de “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5

L’amicizia tra musicisti, le collaborazioni, le band con un lungo percorso alle spalle, i supergruppi, le amicizie da cui scaturiscono spunti artistici, come quella tra Paolo Villaggio e Fabrizio De André. E che dire di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber e delle loro carriere che si sono spesso incontrate? Questi gli ingredienti base di una puntata affettuosa e musicale de “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5 che avremmo potuto intitolare “you’ve got a friend”. Con Marco Tardelli e i suoi racconti di amicizia e spogliatoio, tra calcio e musica, il chitarrista Massimo Varini che ha lavorato per Nek e Antonacci, con il reggae di Bunna & Madaski e di una band storica come gli Africa Unite, e la delicatezza di cantautrici quali Lauryyn e L’Aura.